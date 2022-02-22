الاحتلال يعتقل 18 مواطناً خلال مداهمات في الضفة

غزة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة في عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وعرف من المعتقلين حسب مكتب إعلام الأسرى من مخيم الجلزون في شمال رام الله كلاً من: محمود صافي، المحرر معروف باجس نخلة، مهند العالم، يوسف ابو شريفة، حذيفة البياري، اياد انور السادات، شحادة الطيراوي، محمد مروان الكنش- مخيم الجلزون، أحمد عدنان الكنش، طلحة سلامة، محمد سامي حمدان.

كذلك اعتقل الاحتلال من مخيم العروب شمال رام الله كلاً من: أنس أمجد جوابرة، سائد محمد هارون حلايقة، مؤيد سامي الشربي، عز الدين محمد الهور، رباح بلال رباح الفضيلات، أيسر بلال رباح الفضيلات، إضافة إلى اعتقال صدام أمجد طقاطقة من بيت فجار جنوب بيت لحم.