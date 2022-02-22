وكالة الرأي الفلسطينية "حماد" يشيد بجودة الخدمات التي تقدمها دائرة اللوازم العامة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شرق غزة تتفقد فعاليات الحملة الوطنية لمجابهة الإدمان عبر الإنترنت وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2194) الثلاثاء 22/2/2022 وكالة الرأي الفلسطينية تحديث Windows 11 يحمل ميزات جديدة للمستخدمين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 18 مواطناً خلال مداهمات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية شكوى جديدة ضد "فيس بوك" تتعلق بتغير المناخ وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصابات في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يخوضون إضرابًا جزئيًا اليوم رفضًا لعقوبات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية طوابير من المرضى بغزة بانتظار أجهزة الأشعة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 18 مواطناً خلال مداهمات في الضفة

22 شباط / فبراير 2022 09:13

غزة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة في عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وعرف من المعتقلين حسب مكتب إعلام الأسرى من مخيم الجلزون في شمال رام الله كلاً من: محمود صافي، المحرر معروف باجس نخلة، مهند العالم، يوسف ابو شريفة، حذيفة البياري، اياد انور السادات، شحادة الطيراوي، محمد مروان الكنش- مخيم الجلزون، أحمد عدنان الكنش، طلحة سلامة، محمد سامي حمدان.

كذلك اعتقل الاحتلال من مخيم العروب شمال رام الله كلاً من: أنس أمجد جوابرة، سائد محمد هارون حلايقة، مؤيد سامي الشربي، عز الدين محمد الهور، رباح بلال رباح الفضيلات، أيسر بلال رباح الفضيلات، إضافة إلى اعتقال صدام أمجد طقاطقة من بيت فجار جنوب بيت لحم.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟