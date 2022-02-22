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4 وفيات و808 إصابات جديدة بكورونا في غزة

22 شباط / فبراير 2022 09:38

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 4 حالات وفاة و808 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2769 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 2500 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 243038 إصابة بينها 23642 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 217508 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1888.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 173حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 97.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 634821.

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