وكالة الرأي الفلسطينية "الحركة العالمية": الاحتلال يحتجز 9 جثامين شهداء أطفال وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية و الصحة تنظمان ورشة عمل حول تصنيف الاعاقة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية: ورشة حول سياسة عملها بقطاع رعاية الأيتام وكالة الرأي الفلسطينية حماس تستنكر مواصلة السلطة الالتفاف على التوافق الوطني وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصابات في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "الجرائم الإلكترونية" تُنجز قضية نصب واحتيال على مواطن أردني وكالة الرأي الفلسطينية الدعوة والإرشاد بأوقاف الشمال تعقد لقاءً لمدارسة فقه الصيام وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تكرم د. عبد القادر أبو علي بعد بلوغه سن العطاء وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون المرضي في "عوفر" يرجعون الدواء وكالة الرأي الفلسطينية "الأوروبي" يستقبل وفداً طبياً فرنسياً متخصصاً بجراحة اليد
أخبار » أخبار الأسرى

احتجاجاً على اعتقالهم

الأسرى الإداريون المرضي في "عوفر" يرجعون الدواء

22 شباط / فبراير 2022 09:50

غزة - الرأي:

أعلن الأسرى الإداريون في سجن "عوفر" عن خطوة إرجاع الدواء للأسرى المرضى منهم، وذلك احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تصريح وصل "الرأي" اليوم الثلاثاء، إن خطوة ارجاع الدواء تأتي انسجامًا مع البرنامج التصعيدي من قبل الأسرى الإداريين لمناهضة سياسة الاعتقال الإداري، في ظل المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال من قبل الأسرى الإداريين.

ودعت اللجنة كافة أبناء شعبنا للقيام بالفعاليات الشعبية المساندة للأسرى بشكل عام وللأسرى الإداريين بشكل خاص.

 كذلك طالبت اللجنة كافة مؤسسات الأسرى والجهات الرسمية المعنية بتفعيل هذه القضية، والعمل على إسناد مشروع المقاطعة عبر التوجه للمحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال على جريمته المستمرة والمخالفة لكل الاعراف الانسانية والقوانين الدولية.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟