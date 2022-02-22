الاحتلال يحكم على مدير الإعلام في هيئة الأسرى بالسجن وغرامة مالية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن محكمة "عوفر" العسكرية أصدرت حكماً بحق مدير دائرة الاعلام والعلاقات العامة، ومدير ديوان الوزير بالهيئة ثائر شريتح، بالسجن لمدة 31 يوماً وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.

وأشارت الهيئة إلى أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل شريتح بتاريخ 13 شباط/فبراير الجاري، على حاجز "زعترة" العسكري جنوبي مدينة نابلس، وذلك أثناء عودته برفقة رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر من محافظة قلقيلية، عقب حضورهم لفعالية إطلاق كتاب للأسير ظافر القدومي في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية، وزيارة أسرى محررين بالمحافظة.

وذكرت الهيئة أنه تم اقتياد شريتح بعدها إلى معسكر قريب من حاجز زعترة، وبقي في العراء والبرد لعدة ساعات، ومن ثم تم استجوابه ونقله إلى مركز توقيف "حوارة" وبعدها إلى "عتصيون" الأكثر سوءاً بين مراكز التوقيف على الإطلاق من حيث المقومات الآدمية.

يشار إلى أن شريتح من قرية المزرعة الغربية بمحافظة رام الله، واعتقل سابقاً على يد قوات الاحتلال.