14 وفاة و2117 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

رام الله – الرأي:

أعلنت وزار الصحة في رام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 حالة وفاة و2117 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4850 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في قطاع غزة، 3 حالات في نابلس، وحالة في قلقيلية، وحالة في رام الله والبيرة، وحالة في جنين، وحالة في الخليل، وحالة في أريحا والأغوار، وحالتان في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 25، طولكرم 66، قلقيلية 35، سلفيت 17، جنين 62، نابلس 91، رام الله والبيرة 89، بيت لحم 35، الخليل 58، أريحا والأغوار 15، ضواحي القدس 6، قطاع غزة 808، مدينة القدس 810".

ولفتت إلى وجود 108 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 275 مريضا، بينهم 42 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 8، طولكرم 90، قلقيلية 49، سلفيت 5، جنين 91، نابلس 203، رام الله والبيرة 163، بيت لحم 62، الخليل 170، أريحا والأغوار 36، ضواحي القدس 23، قطاع غزة 2500، مدينة القدس 1450