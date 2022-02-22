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فرض عقوبات جماعية على الأسرى بقسم (10) في سجن "نفحة"

22 شباط / فبراير 2022 01:34

اقتحام أقسام الأسرى
اقتحام أقسام الأسرى

الضفة المحتلة - الرأي:

فرضت إدارة السجون لدى الاحتلال الإسرائيلي، عقوبات جماعية على الأسرى في قسم (10) بسجن "نفحة" الصحراوي.

وقال نادي الأسير، إن العقوبات تمثلت بالحرمان من الزيارة و"الكانتينا"، وسحب كافة الأجهزة الكهربائية.

نفّذت قوات القمع عملية أمس، حملة قمع واسعة بحقّ الأسرى في قسم (10) واعتدت عليهم بالضرّب، واحتجزتهم لمدة أربع ساعات في ساحة السّجن "الفورة"، ونكّلت بهم، واستأنفت ضربهم خلال إرجاعهم للقسم، كما وقطعت عنهم الماء والكهرباء.

وتعرض الأسير أحمد عبيدة الذي واجه اثنان من السّجانين لاعتداء وحشي من قبل قوات القمع، وتم نقله إلى جهة غير معلومة حتّى الآن، كما وتم عزل الأسيرين رمزي عبيد، وحمزة الطقطوق.

وحمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير الأسرى في قسم (10) في سجن "نفحة"، وعن مصير الأسير أحمد عبيدة الذي تعرض لاعتداء وحشي من قبل قوات القمع.

 

 

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