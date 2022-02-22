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الاحتلال يجمد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها بالشيخ جراح

22 شباط / فبراير 2022 05:31

حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

الداخل المحتل-الرأي:

أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرارا بتجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، المعروفة بـ "أرض النقاع".

وذكرت مصادر مقدسية أن المحامي ماجد غنايم تمكن بعد تقديم استئناف على قرار ما يسمى "دائرة الإجراء والتنفيذ" الاحتلالية في ملف عائلة سالم من تجميد إجراءات الإخلاء حتى البت في الاستئناف المقدم لمحكمة الاحتلال في القدس، شريطة إيداع كفالة مالية بقيمة 25000 شيقل.

وكانت العائلة تسلمت قرارا بإخلائها من منزلها خلال الفترة ما بين الأول من آذار/ مارس إلى الأول من نيسان/ ابريل المقبلين، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض.

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