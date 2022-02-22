الشرطة توضح حيثيات حادثة سوق الجوالات بخانيونس

غزة- الرأي:

كشف مدير شرطة محافظة خانيونس العميد علي القدرة، حيثيات حادثة سوق الجوالات بخانيونس.

وذكر القدرة خلال حديثه لإذاعة صوت الأقصى، أثناء قيام الشرطة بواجبها في تنظيم أسواق محافظة خانيونس صباح اليوم الثلاثاء، تم العمل على نقل سوق "الجوالات" من منطقة القلعة لمنطقة السكة وسط المدينة، وهي مهيأة لتناسب طبيعة عملهم.

وبيّن أنه حدثت مشادة بين موظفي البلدية وأحد أصحاب البسطات على إثرها قام الأخير برفع "عصا مظلة البسطة" على موظف البلدية، فتدخلت شرطة البلدية لمنع الاعتداء.

وأكد القدرة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق من إدارة الأمن الخاص؛ للوقوف على حيثيات الحدث، وقد استمعنا لإفادة المواطن صاحب البسطة.

وشدد على أن الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي هي صورة مجتزأة ومقتطعة أثناء سحب الماسورة من يد المواطن.

ولفت القدرة إلى أن المواطن المذكور يؤكد أنه لم يتعرض لأي اعتداء وأن الصورة التقطت أثناء أخذ عصا المظلة من يده، وهو الآن يمارس حياته الطبيعية.

وأكد أنه تم استدعاء الضباط والعناصر المشاركين في المهمة، وتم الاستماع لإفاداتهم وإفادات المواطنين الذين تواجدوا في المكان.

وأشار القدرة إلى أنه خلال عملية نقل البسطات استجابت الغالبية العظمى من الباعة للقرار، وتبقى عدد قليل من البسطات لم يتم نقلها، ونحن حريصون على توفير البديل المناسب لأصحاب البسطات حسب رؤية البلدية.

وقال "إن هدفنا الحفاظ على أرزاق المواطنين ونرفض أي اعتداء عليهم من أي نوع سواء جسدي أو لفظي.

وتابع القدرة "تعليماتنا واضحة للجميع أننا مع احترام المواطنين والحفاظ على النظام والقانون، وضد الاعتداء على أي أحد".