بلدية خانيونس: هدفنا تنظيم الأسواق ونحيي الداعمين لجهودنا

غزة – الرأي:

أكدت بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة، أنها تنفذ حملة لتنظيم أسواق المدينة، خاصة البسطات الدائمة والثابتة التي تغلق الشوارع بالكامل وتعيق الحركة المرورية وتشكل عائقاً أمام حياة المواطنين.

وعقبت البلدية على الفيديو الذي تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل قائلاً: "تم إخطار صاحب البسطة وغيره بعدم مبيتها في الشارع مع السماح له بأن تكون بسطة متحركة إلا أنه لم يلتزم بالنظام".

وأضافت "خلال حملة لتنظيم المدينة قام أحد المواطنين من أصحاب البسطات بالاعتداء على موظفي البلدية والشرطة باستخدام ماسورة حديد كما يظهر في الفيديو المتداول".

وبينت أن الشرطي قام بتخلي الماسورة ونزعها من المواطن وليس الاعتداء عليه كما يُروج، حيث تم اتخاذ الإجراءات المتبعة بحق المخالفين للنظام.

وأوضحت البلدية أنها فتحت تحقيقاً داخلياً للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تصعيد الموقوف والسعر لعدم تكرارها.

وشددت على حرصها توفير كل مقومات الصمود وتوفير الحياة الكريمة للموطنين وخاصة أصحاب البسطات في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

وجاء في بيانها "نثمن الجهود المخلصة من قبل عائلات خانيونس وتجمعاتها الشبابية ومخاتيرها والنخب المجتمعية وأصحاب البسطات الذي يساندون جهود البلدية في تنظيم شوارع المدينة".