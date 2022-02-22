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الاحتلال يُسجل قرابة 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

22 شباط / فبراير 2022 08:52

الداخل المحتل-الرأي:

سُجلت 12930 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لوحظ التراجع في وفيات كورونا والإصابات الخطيرة التي بحاجة لتسرير، وذلك في مؤشر لاستمرار انحسار الموجة الخامسة.
 
وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة التراجع المتواصل في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1817 مصابًا، بينهم 753 مصابًا بحالة خطيرة، بينما 240 مصابًا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.
 
ومنذ الخميس الماضي، سجلت 130 حالة وفاة بكورونا في البلاد، لترتفع بذلك وفيات كورونا إلى 10,001 حالة وفاة، بينما بلغت الإصابات النشطة 117482، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات التي شخصت بكورونا في البلاد 3552865.

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