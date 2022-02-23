حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين بينهم أسرى محررين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب في الخليل، واعتقلت كلا من: حمزة بسام جوابرة، وماهر شعبان الراعي، ويوسف وليد شعبان الراعي، وحمزة محمد عبد الرحمن جوابرة، وعمار محمود جوابرة، واحسان بنات ونجله آدم، ومحمد طافش ونجله حسام، وكامل ابراهيم ابو هشهش، كما اقتحمت بلدة حلحول واعتقلت: محمد بدر محمد زماعره ونجليه بدر وعز.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إسلام نزيه أبو عون، بعد أن اقتحمت منزله في بلدة جبع، جنوب جنين.

واعتقل الاحتلال الأسير المحرر الطالب في جامعة بيرزيت يحيى علوي، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في قرية دير جرير، شرق رام الله.

كذلك قام الاحتلال باعتقال باقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس، وفتشت عددا من المنازل، واعتقلت مواطنين اثنين، وهما: خالد صلاح حمايل، وعبد الغني دويكات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي لولح، بعد ان داهمت منزله في بلدة عورتا جنوب نابلس.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال كلا من: صادق فوزات ريان، وحسان مصطفى مرعي، وأرقم أحمد مرعي، وحسني فواز مرعي، وبلال علي عاصي، وذلك بعد أن داهمت منازلهم في بلدة قراوة بني حسان وفتشتها وعاثت فيها خرابا.