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ألم المعدة إنذار لارتفاع مستويات الكوليسترول.. اعرف التفاصيل

23 شباط / فبراير 2022 08:49

ألم المعدة إنذار لارتفاع مستويات الكوليسترول.. اعرف التفاصيل
ألم المعدة إنذار لارتفاع مستويات الكوليسترول.. اعرف التفاصيل

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم قد يسبب عددًا من الآثار الضارة للجسم، والمعدة أحد أجزاء الجسم التي قد تتأثر بشكل كبير، وقد تشير آلام البطن المفاجئة إلى ارتفاع الكوليسترول بشكل خطير، بحسب ما نشر موقع "دايلي إكسبريس".ويحتاج جسمك إلى بعض الكوليسترول لإنتاج الهرمونات وفيتامين د والسوائل الهضمية ويساعد الكوليسترول أيضًا على عمل أعضائك بشكل صحيح.

 ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الكوليسترول الضار يمكن أن يكون مشكلة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار مع مرور الوقت إلى تلف الشرايين والإصابة بأمراض القلب وزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وقد تشير الأحاسيس التي تشعر بها في معدتك إلى مستويات عالية خطيرة.يفرز الكبد الكوليسترول ، والذي تذوبه العصارة الصفراوية بشكل طبيعي، ولكن إذا كنت تفرز كميات زائدة من الكوليسترول ، فقد لا تتمكن العصارة الصفراوية من تفتيتها بالكامل، وفي النهاية قد تتكون حصوات.

قد يؤدي تناول الكثير من مادة البيليروبين التي ينتجها الكبد أثناء عملية الهضم إلى الإصابة بحصوات المرارة.

وفقًا لـ Healthline ، فإن آلام البطن المفاجئة هي أحد أعراض حصوات المرارة.وإن تغيير ما تأكله، وزيادة نشاطك البدني ، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان في إعادة الكوليسترول إلى المستوى الصحي.

وتلاحظ هيئة الصحة البريطانية NHS أن هناك نوعين رئيسيين من الدهون ، المشبعة وغير المشبعة يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة إلى رفع مستوى الكوليسترول في الدم.

وتنصح الصحة البريطانية بأنه إذا كان عمرك يتراوح بين 40 و 74 عامًا، فيمكنك فحص مستوى الكوليسترول لديك كجزء من الفحص الدوري السنوي، يمكنك فقط معرفة ما إذا كان لديك من خلال فحص الدم.

وقد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كان يعتقد أن مستوى الكوليسترول لديك يمكن أن يكون مرتفعًا قد يكون هذا بسبب عمرك أو وزنك أو حالة مرضية أخرى لديك.

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