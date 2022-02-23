دوري الدرجة الثانية لأندية القطاع للموسم 2020-2021

احتكم ناديا اليرموك، ومنافسه المُصَدَر- متذيل لائحة الدوري للتعادل السلبيّ على ملعب خانيونس البلديّ، في ختام لقاءات الأسبوع العاشر لبطولة دوري الدرجة الثانية في قطاع غزة.

بذلك، رفع اليرموك رصيده في المركز الـ11، الى النقطة 11، وبقي المصدر في المركز الأخير، الـ16، برصيد 3 نقاط.

وفي لقاء ثانٍ، خسر نادي اتحاد دير البلح، أحد أبرز الأندية المنافسة للصعود إلى الدرجة الأولى، أمام نظيره جماعي رفح، بنتيجة صفر- 2، على ملعب المدينة بخانيونس، ليضيع طموح الفريق في تحقيق أمنيات جماهيره. وقد تقاسم الجماعي التسجيل على مدار الشوطين، أحرزهما صالح جربوع في الدقيقة 31، ومحمد عثمان في الدقيقة 67. ورفع الجماعي رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف مع الاستقلال وبقي رصيد الخاسر عند 18 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: صحيفة القدس