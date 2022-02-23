وكالة الرأي الفلسطينية توغل إسرائيلي محدود وأعمال تجريف شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ54 وكالة الرأي الفلسطينية دوري الدرجة الثانية لأندية القطاع للموسم 2020-2021 وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسي يضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال بثنائية في شباك ليل وكالة الرأي الفلسطينية فياريال يفرض التعادل على يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية ألم المعدة إنذار لارتفاع مستويات الكوليسترول.. اعرف التفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة وكالة الرأي الفلسطينية قارة منسية منذ 40 مليون سنة ربما أعيد اكتشافها للتو! وكالة الرأي الفلسطينية عادات صحية احرص عليها كل صباح لإنقاص الوزن وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته عن جفاف الفم.. الأسباب وطرق العلاج
أخبار » الرياضة و الملاعب

دوري الدرجة الثانية لأندية القطاع للموسم 2020-2021

23 شباط / فبراير 2022 09:02

دوري الدرجة الثانية لأندية القطاع للموسم 2020-2021
دوري الدرجة الثانية لأندية القطاع للموسم 2020-2021

احتكم ناديا اليرموك، ومنافسه المُصَدَر- متذيل لائحة الدوري للتعادل السلبيّ على ملعب خانيونس البلديّ، في ختام لقاءات الأسبوع العاشر لبطولة دوري الدرجة الثانية في قطاع غزة.

بذلك، رفع اليرموك رصيده في المركز الـ11، الى النقطة 11، وبقي المصدر في المركز الأخير، الـ16، برصيد 3 نقاط.
وفي لقاء ثانٍ، خسر نادي اتحاد دير البلح، أحد أبرز الأندية المنافسة للصعود إلى الدرجة الأولى، أمام نظيره جماعي رفح، بنتيجة صفر- 2، على ملعب المدينة بخانيونس، ليضيع طموح الفريق في تحقيق أمنيات جماهيره. وقد تقاسم الجماعي التسجيل على مدار الشوطين، أحرزهما صالح جربوع في الدقيقة 31، ومحمد عثمان في الدقيقة 67. ورفع الجماعي رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف مع الاستقلال وبقي رصيد الخاسر عند 18 نقطة في المركز الرابع.

 

المصدر: صحيفة القدس

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟