الاحتلال يعرقل وصول الطلبة لمدارسهم في اللبن الشرقية لليوم الثالث

نابلس – الرأي:

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، وصول الطلبة الى مدراسهم في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال انتشرت على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، قرب مدخل قرية اللبن الشرقية وعرقلت وصول الطلبة الى مدارسهم، وذلك بذريعة تأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة.

يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدرسة اللبن – الساوية الثانوية الواقعة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، منذ شهور وتحاول منعهم من الوصول الى المدرسة، وتعرض بعضهم للاعتداء والاعتقال، فيما جرى اغلاق المدرسة أكثر من مرة