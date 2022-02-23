وكالة الرأي الفلسطينية توغل إسرائيلي محدود وأعمال تجريف شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ54 وكالة الرأي الفلسطينية دوري الدرجة الثانية لأندية القطاع للموسم 2020-2021 وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسي يضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال بثنائية في شباك ليل وكالة الرأي الفلسطينية فياريال يفرض التعادل على يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية ألم المعدة إنذار لارتفاع مستويات الكوليسترول.. اعرف التفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة وكالة الرأي الفلسطينية قارة منسية منذ 40 مليون سنة ربما أعيد اكتشافها للتو! وكالة الرأي الفلسطينية عادات صحية احرص عليها كل صباح لإنقاص الوزن وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته عن جفاف الفم.. الأسباب وطرق العلاج
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعرقل وصول الطلبة لمدارسهم في اللبن الشرقية لليوم الثالث

23 شباط / فبراير 2022 09:25

عرقلة وصول الطلبة
عرقلة وصول الطلبة

نابلس – الرأي:

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، وصول الطلبة الى مدراسهم في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال انتشرت على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، قرب مدخل قرية اللبن الشرقية وعرقلت وصول الطلبة الى مدارسهم، وذلك بذريعة تأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة.

يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدرسة اللبن – الساوية الثانوية الواقعة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، منذ شهور وتحاول منعهم من الوصول الى المدرسة، وتعرض بعضهم للاعتداء والاعتقال، فيما جرى اغلاق المدرسة أكثر من مرة

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟