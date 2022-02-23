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6 وفيات و789 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

23 شباط / فبراير 2022 10:04

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 6 حالات وفاة و789 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 2000 حالة، بعد إجراء 2416 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة لليوم الخميس، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس 243827 إصابة، والحالات النشطة 22425 حالة، والمتعافين 219508 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1894 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 154 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 90 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 639743 شخصاً.

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