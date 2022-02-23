وكالة الرأي الفلسطينية عائلة "القصاص" تكرم قسم جراحة القلب بمجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسي يبحث احتياجات قسمي القلب والأورام وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي تنفذ جولة على النقاط العشوائية لموزعي الغاز وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الشوكة تفتتح وحدة " الأيدي الطيبة " لصناعة الأجبان وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بالشمال تفتتح معرض "لمسات إبداعية" للوسائل التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خانيونس تنهي خلافاً على قطعة أرض وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2195) 23 فبراير 2022 وكالة الرأي الفلسطينية 4 إصابات في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و789 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

تحت رعاية مؤسسة بارسك

بلدية الشوكة تفتتح وحدة " الأيدي الطيبة " لصناعة الأجبان

23 شباط / فبراير 2022 10:28

بلدية الشوكة تفتتح وحدة
بلدية الشوكة تفتتح وحدة

رفح- الرأي

 نظمت جمعية مربيات الأغنام الحلوب التعاونية الزراعية بالتعاون مع بلدية الشوكة بمدينة رفح، و تحت رعاية مؤسسة بارسك ،  حفل افتتاح وحدة "الأيدي الطيبة " لصناعة الأجبان الواقعة وسط بلدة الشوكة .


وشارك في حفل الافتتاح رئيس بلدية الشوكة زياد الدباري و ممثل السفارة اليابانية السيد ماتسوي ماساهيرو، و ممثلة مؤسسة بارسك في غزة السيدة سحر المزين و رئيس هيئة العمل التعاوني السيد نبيل المبحوح ، بالإضافة لعدد من الشخصيات الهامة من الوزارات المعنية .


ورحب الدباري بكافة الحضور شاكراً دولة اليابان ومؤسسة بارسك على ما يقدموه من دعم للمساعدة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لشعبنا الفلسطيني في كافة المجالات، وأثنى على جهد كل من أسهم في إنجاز هذا المشروع من إدارة وعاملين ومؤسسات داعمة، وأكد على دعم كل الجهود الهادفة للنهوض بالمرأة الفلسطينية، والتي تستهدف نساء وفتيات البلدة ، والتطلعات المستقبلية لتوسيع هذا العمل ليصبح عنواناً للرياديات في بلدة الشوكة ، ويصبح انطلاقةً لتمكين المرأة اقتصادياً .


 وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية .

274521512_325744576265543_8340461144160094956_n 274472166_325744539598880_7194363219298366330_n بلدية الشوكة تفتتح وحدة 274469377_325744446265556_6922892834522019784_n 274462853_325744406265560_3180143601186346953_n 274520042_325744352932232_8661955024832680363_n بلدية الشوكة تفتتح وحدة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟