بلدية الشوكة تفتتح وحدة " الأيدي الطيبة " لصناعة الأجبان

رفح- الرأي

نظمت جمعية مربيات الأغنام الحلوب التعاونية الزراعية بالتعاون مع بلدية الشوكة بمدينة رفح، و تحت رعاية مؤسسة بارسك ، حفل افتتاح وحدة "الأيدي الطيبة " لصناعة الأجبان الواقعة وسط بلدة الشوكة .



وشارك في حفل الافتتاح رئيس بلدية الشوكة زياد الدباري و ممثل السفارة اليابانية السيد ماتسوي ماساهيرو، و ممثلة مؤسسة بارسك في غزة السيدة سحر المزين و رئيس هيئة العمل التعاوني السيد نبيل المبحوح ، بالإضافة لعدد من الشخصيات الهامة من الوزارات المعنية .



ورحب الدباري بكافة الحضور شاكراً دولة اليابان ومؤسسة بارسك على ما يقدموه من دعم للمساعدة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لشعبنا الفلسطيني في كافة المجالات، وأثنى على جهد كل من أسهم في إنجاز هذا المشروع من إدارة وعاملين ومؤسسات داعمة، وأكد على دعم كل الجهود الهادفة للنهوض بالمرأة الفلسطينية، والتي تستهدف نساء وفتيات البلدة ، والتطلعات المستقبلية لتوسيع هذا العمل ليصبح عنواناً للرياديات في بلدة الشوكة ، ويصبح انطلاقةً لتمكين المرأة اقتصادياً .



وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية .