إدارة سجون الاحتلال تواصل رفضها الاستجابة لمطالب الأسرى

رام الله – الرأي:

قال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطالب الأسرى، والمتمثلة بشـكل أسـاس بعدم المساس بمنجـزاتهم التاريخية، ووقف كافة الإجراءات التنكيلية بحقّهم.

وأكد نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الأسرى ماضون في خطواتهم النضالية التي بدأت منذ 18 يومًا، في محاولة لصد هذه الهجمة التي تعتبر الأخطر منذ سنوات.

وأشار إلى أن التحديات الراهنّة التي تواجه الأسرى أكبر من أي وقت سابق، لا سيما مع تتابع المعارك التي اضطر الأسرى لخوضها مؤخرًا ضد سياسات إدارة السجون.

ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة وسيتضح مسار المعركة، والتي قد يذهب فيها الأسرى إلى المواجهة المفتوحة بالإضراب عن الطعام، علمًا أن الأسرى فرضوا حالة من التمرد والعصيان في السجون بأدوات مختلفة، وتشكّل المواجهة القائمة أبرزها.

يُشار إلى أن أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة تُشارك في هذه الهجمة وبقرار سياسيّ، فمنذ عام 2018، يحاول الاحتلال سلب الأسرى منجزاتهم عبر تشكيل لجان ومنها ما عُرف بلجنة "أردان" وكررت هذه الخطوة بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، فجر يوم الاثنين الموافق 6/9/2021، بتشكيل لجان جديدة.

ومن الجدير ذكره أنّ إدارة سجون الاحتلال لم تتوقف يومًا عن محاولة سلب منجرات الأسرى، فقد عملت تاريخيًا على ذلك، وواجه الأسرى هذه المحاولة بمئات المعارك.