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سمحت للمتطرف "بن غفير" اقتحام الحي

قوات الاحتلال تعتدي على المتضامنين في الشيخ جراح

23 شباط / فبراير 2022 01:05

اقتحام بن غفير بحماية قوات الاحتلال
اقتحام بن غفير بحماية قوات الاحتلال

القدس المحتلة - الرأي:

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين، على الأهالي المهددين بالإخلاء القسري من منازلهم والمتضامنين في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، اقتحم صباح اليوم الأربعاء، حي الشيخ جراح بحماية شرطة الاحتلال.

وذكرت أن قوات الاحتلال تفرض حصار وإغلاق مشدد لليوم الحادي عشر على التولي على الحي، وخاصة في محيط خيمة المتطرف بن غفير الاستفزازية التي أعاد نصبها على أرض عائلة سالم في الجزء الغربي من الحي.

واعتدت عناصر من شرطة الاحتلال على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، ما استدعى نقله إلى المستشفى، كما اعتقلت الشاب رائد حجازي من الحي.

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