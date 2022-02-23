شرطة بلديـات الوسطى تضبط "نصف" طن من البطاطا الفاسدة

غزة- الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات بالمحافظة الوسطى "نصف" طن من البطاطا الفاسدة، خلال جولةٍ ميدانيةٍ مشتركة برفقة مباحث التموين، في سوق دير البلح الأسبوعي بالمحافظة.



وأوضحت شرطة البلديات بالمحافظة الوسطى، أنه وخلال جولةٍ ميدانية لعناصر من شرطة البلديات برفقة مباحث التموين، تم ضبط كمية من "البطاطا" تقدر بـ "500" كيلو جرام تظهر عليها علامات الفساد ولا تصلح للاستخدام الآدمي، وذلك لدى اثنين من البائعين.



وفي السياق ذاته، ضبطت دائرة شرطة البلديات بسوق دير البلح الأسبوعي "25" كيلو جرام من الموز الفاسد لظهور علامات فساد ظاهري عليه، لافتةً إلى أنه تم مصادرة الكمية المضبوطة وإتلافها في مكب النفايات التابع للبلدية حسب الأصول.