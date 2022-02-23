أوقاف خان يونس تفتتح مسجد الاستقلال بالمحافظة

خان يونس- الرأي

افتتحت مديرية أوقاف خان يونس مسجد الاستقلال، وسط المحافظة بتمويل كريم من مؤسسة Kasih Palestina الإندونيسية، وذلك خلال حفل نظمته بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس د. زكريا أبو معمر، ورئيس بلدية خان يونس د. علاء البطة، ومدير الأوقاف د. محمد الغلبان ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والوجهاء.



وخلال كلمته أكد الأغا على أهمية المساجد في إعداد القادة والمجاهدين والذاكرين والموحدين والمؤمنين الثابتين الصادقين الذين يدافعون عن حياض الإسلام وكرامة الأمة العربية والإسلامية وتحرير القدس والمسجد الأقصى من دنس المحتلين.



وأوضح أن بناء الجيل في المساجد سيكون شعلة للتحرير والاستقلال، منوهاً بأن اختيار اسم الاستقلال للمسجد يمثل انطلاقة حقيقة نحو استقلال فلسطين وتحرير القدس، منوهاً بأن المسجد يُعد البؤرة والمنطلق والنقطة الأولى للتحرير.



وقدم وكيل وزارة الأوقاف شكره لمؤسسة Kasih Palestina ودولة إندونيسيا رئاسة وحكومة وشعباً على دعمهم لبناء هذا الصرح الكبير، سائلاً المولى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

