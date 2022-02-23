جمعية الوفاء تحتفل بالأعياد الوطنية الكويتية

غزة- الرأي

نظمت جمعية الوفاء الخيرية، مساء أمس الأربعاء، احتفالًا لإحياء ذكرى الأعياد الوطنية الكويتية "العيد الوطني الـ 61" و"عيد التحرير الـ31".

وحضر الحفل جمعٌ من الشخصيات الاعتبارية والمجتمعية وعدد من مدراء مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني، فيما شارك الحفل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامه معروف، فيما

وبدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء، م. أحمد أبوراس، في كلمة له " نحتفل اليوم بأعياد الكويت عرفاناً لدولةٍ شقيقة كريمة كانت دومًا السّباقة لتقديم يد العون بأصالة النخوة العربية".

وتابع "منذ اللحظات الأولى لانتهاء العدوان الأخير على شعبنا بغزة، أطلقت الكويت فزعتها الكبرى لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه، لذلك كل عام والكويت إمارةً وشعبًا بخير وأمن وأمان"، موجهًا التحايا والتبريكات لصاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله.

وأضاف أبوراس، "نسجل فخرنا ونتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأشقاء الكويتيين والمؤسسات الداعمة والمساندة على مدار الأعوام السابقة لأنشطة جمعية الوفاء الخيرية؛ واسنادها في تحقيق رسالتها برعاية المسنين، وتأهيل المرضى والمصابين؛ وسنبقى دوما من حافظي الجميل".

وتخلل الحفل فقرات فنية من الفلكلور الوطني الكويتي والفلكلور الفلسطيني، وبث خلال الحفل كلمة سفير إمارة الكويت بالأردن، د. عزيز الريحاني، والتي شكر فيها المظاهر الاحتفالية والاحتفالات التي تُقام بغزة إحياءً لذكرى الأعياد الوطنية الكويتية.

وتم في ختام الحفل افتتاح جدارية نُقشت على الجدار الغربي لمستشفى الوفاء، جسدت قلعة البهيتة الكويتية وهي أحد أبرز معالم دولة الكويت الشقيقة.