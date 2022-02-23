"أبو مذكور" يكشف للرأي تفاصيل تكاليف أداء العمرة هذا العام

غزة – الرأي:

كشف رئيس جميعة أصحاب شركات الحج والعمرة الفلسطينية عوض أبو مذكور، اليوم الأربعاء، عن تكاليف أداء مناسك العمرة لهذا العام.

وأكد "أبو مذكور" لوكالة الرأي، أنه تم الاتفاق مع السعودية ومصر على تسير رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر مارس القادم وحتى منتصف شهر رمضان المبارك بواقع فوج كل أسبوع.

وبين أن برنامج رحلة العمرة سيكون عبارة عن 15 يوماً و14 ليلة، سيبدأ بالسفر من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم الإقلاع من مطار القاهرة والهبوط في مطار المدينة المنورة.

وبينت أنه سيتم الحجر المؤسسي لمدة 4 ليالٍ و5 أيام في المدينة المنورة، مع عمل فحص "بي سي آر" في المدينة المنورة مرتين وقت الوصول وقبل المغادرة من الحجر المؤسسي وهو شامل الإقامة والإعاشة.

وقال: "سيتم بعد الحجر الذهاب إلى مكة المكرمة مروراً بآبار علي للإحرام، ثم الإقامة في مكة المكرمة لمدة 9 أيام لأداء مناسك العمرة والإقامة في غرف رباعية مع تقديم وجبتي طعام يومياً، وعمل مزارات في مكة المكرمة".

وأضاف "بعد انتهاء فترة مكة المكرمة الذهاب إلى المدينة المنورة للإقامة ليلتين وذلك لزيارة قبر الرسول والصلاة في الروضة الشريفة والحرم النبوي وزيارة مزارات المدينة المنورة".

ولفت إلى أنه سيتم بعد ذلك التوجه إلى مطار المدينة والعودة إلى قطاع غزة، مبيناً أن كل ذلك سيتم حسب تعليمات المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وتابع "سعر البرنامج يشمل برنامج الرحلة كاملاً من معبر رفح حتى العودة إليه، دون رسوم المعبر الفلسطيني ولأول ثلاث رحلات من شهر شعبان هو 1270 دينار أردني".