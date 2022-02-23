إصابة طفل بكسور وآخرين بالاختناق بمواجهات في بيت لحم

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، عقب الانتهاء من تشييع جثمان الطفل محمد صلاح الذي استشهد مساء أمس.

وتركزت المواجهات في منطقتي النشاش على المدخل الجنوبي، والتل في البلدة القديمة، حيث أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى اصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولجوا ميدانياً.

وفي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، أصيب الطفل احمد عايد ثوابتة (13عاماً) بكسر ورضوض، بعد ملاحقته من قبل قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال طاردت الطفل ثوابتة، حيث سقط أرضاً وأصيب بكسر في قدمه مع رضوض، وتم اعتقاله قبل الافراج عنه، وتم نقله الى مستشفى بيت جالا لتلقي العلاج.