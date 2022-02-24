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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة

24 شباط / فبراير 2022 08:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 10 مواطنين على الأقل من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مصطفى حجة من بلدة برقة شمال نابلس، فيما اعتقلت الفتى حاتم حمايل من بلدة بيتا، والمواطن سامح الأشقر من المحافظة.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 3 أسرى محررين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، منهم يزن الحسنات، ومحمود صلاح هماش، ومحمد ياسر رزق.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نضال مشعل من علار، بينما اعتقلت قوة أخرى الشاب مهدي أبو عياش من بيت أمر شمال الخليل، فيما اعتقل حازم براهمة من بلدة عنزا قرب جنين، إلى جانب اعتقال مجد الوحش من بدو شمال غرب القدس.

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