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الاحتلال يهدم منشأة سكنية شمال القدس

24 شباط / فبراير 2022 08:45

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منشأة سكنية في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي البقعان برفقة جرافات، وهدمت منزل مكون من شقتين سكنيتين يعود للمقدسي رائد حجاج فهيدات.

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