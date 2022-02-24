قطة بأربعة آذان: والسبب طفرة جينية

قلبت هذه الصورة النمطية، حيث تبين بعد فحص الطبيب البيطري للقطة، أنه بالرغم من شكل أذنيها الغريب، حيث تمتلك "ميداس" مجموعتين من الأذنين، الأولى هي أذنيها الطبيعيتان، والأخرى أصغر مجموعة تتدلى من الأمام، فإنها تستطيع السماع بشكل جيد، وفقًا للصور التي شاركها مالكها، كانت ميداس تستقر في منزلها الجديد بشكل جيد للغاية، وتغفو في سريرها وتلعب بألعابها.



تنحدر "ميداس" من تركيا ولديها حوالي 19300 متابع على إنستغرام، بعد أن أنشأ مالكها حسابها منذ ثلاثة أسابيع، وبحسب تصريحاته لصحيفة "دايلي ميل" تقضي القطة التي تنتمي لفصيلة "روشان بلو" أو "الأزرق الروسي" البالغة من العمر أربعة أشهر، وقتها في اللعب والنوم والمداعبة مع كلبين من فصيلة "لابرادور"، وهما سوزي 12 عامًا، وزينو 14 عامًا.



ولفتت "ميداس" انظار متابعينها عبر الإنترنت أيضا بوجود بقعة بيضاء على شكل قلب على بطنها، أنجبت والدتها التي كانت قطة شارع، ميداس وإخوتها الستة في حديقة مملوكة لصديق لكانيس، الذي أخذ القطة.



وأضاف مالكها "إنها تحب النوم على صدري أو كتفي، كما تحب اللعب بالخيوط، فهي تسرقها وتخفيها في مكان لا يمكننا العثور عليه أبدًا"

ومعجبو "ميداس" موزعون في جميع أنحاء العالم، كالبرازيل وإيران والمملكة المتحدة وغيرهم.

القطط

هو نوع مستأنس من الثدييات الصغيرة آكلة اللحوم وهي النوع الوحيد المستأنس في عائلة Felidae وغالبًا ما يشار إليها بالقطط الداجنة لتمييزها عن أفراد الأسرة البرية، يمكن أن تكون القطة إما قطة منزلية أو قطة مزرعة أو قطة ضالة؛ هذا الأخير يمتد بحرية ويتجنب الاتصال البشري.

ويقدّر البشر القطط المنزلية لرفقتها وقدرتها على اصطياد القوارض، تم التعرف على حوالي 60 سلالة قطط من خلال سجلات القطط المختلفة وتتشابه القطة في علم التشريح مع الأنواع الأخرى من السنوريات: فهي تتمتع بجسم مرن قوي وردود فعل سريعة وأسنان حادة ومخالب قابلة للسحب تتكيف مع قتل الفرائس الصغيرة.

ويمكن أن تلد إناث القططقططًا صغيرة من الربيع إلى أواخر الخريف وتتراوح أحجام الفضلات غالبًا من قطرتين إلى خمس قطط، يتم تربية القطط المنزلية وعرضها في المناسبات على أنها قطط أصيلة مسجلة، وهي هواية تُعرف باسم cat fancy..

وتم تدجين القطط لأول مرة في الشرق الأدنى حوالي 7500 قبل الميلاد وكان يُعتقد منذ فترة طويلة أن تدجين القطط بدأ في مصر القديمة حيث تم تكريم القطط في مصر القديمة منذ حوالي عام 3100 قبل الميلاد، اعتبارًا من عام 2017 كان القط المنزلي هو ثاني أكثر الحيوانات الأليفة شعبية في الولايات المتحدة حيث يمتلك 95 مليون قطة، في المملكة المتحدة عاشت حوالي 7.3 مليون قط في أكثر من 4.8 مليون أسرة اعتبارًا من عام 2019.