غزة: 6 وفيات و659 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2220 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 3400 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 244486 إصابة بينها 19678حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 222908 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1900.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 160، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 86.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 644099.