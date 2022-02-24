"تشجيع الاستثمار" تستأنف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار استئناف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن.

وقال مدير عام الهيئة علام غباين، إن استقبال الطلبات سيستمر حتى نهاية يوم الخميس 10-03-2022، مؤكداً أن القروض التي تقدمها الهيئة هي قروض حسنة لا يترتب عليها أي فوائد او رسوم إدارية، وأن المستفيد الذي يحصل على تمويل لمشروعه، يقوم بسداد نفس مبلغ القرض بدون أي زيادة.

وأوضح غباين، أن الحد الأقصى لقيمة تمويل المشاريع الصغيرة 10 آلاف دولار، وتصل قيمة الحد الأقصى لتمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الدجاج البياض والدفيئات الزراعية و عيادات الأسنان الى 15 آلاف دولار، وأن قيمة تمويل المشاريع الريادية ومشاريع الملاعب المعشبة والصالات الرياضية يصل إلى 20 آلاف دولار .

وفيما يتعلق بآلية تسديد القروض، أشار إلى أن سداد مبلغ القرض يكون على أقساط شهرية ميسرة، وأن المستفيد يمنح فترة سماح في بداية المشروع تحدد حسب طبيعة المشروع، وأن الحد الأقصى لفترة السداد للتمويل الذي يصل إلى 10 الاف دولار تصل لـ 36 شهرا شاملة فترة السماح فيما تصل فترة السداد إلى 50 شهر كحد أقصى شاملة فترة السماح في المشاريع التي يصل تمويلها إلى 15 ألف دولار وأن فترة السداد تصل إلى 60 شهر كحد أقصى شاملة فترة السماح في المشاريع التي يصل تمويلها إلى 20 ألف دولار.

ودعا جميع الخريجين والحرفيين الذين يمتلكون الخبرات الإدارية والفنية من الجنسين للتقدم بطلبات تمويل، مبينا أن الهيئة تساعد المتقدمين بإعداد دراسة جدوى للمشروع، للتأكد من وجود مؤشرات إيجابية لنجاح المشروع.

وكانت هيئة الاستثمار قد مولت خلال العام الماضي 166 مشروعاً صغيرا في المجالات الزراعية والصناعية والخدماتية بقيمة أكثر من مليون دولار.