تسعيرة العمرة تشعل استياء المعتمرين

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

أشعل رفع تسعيرة العمرة هذا العام لأهالي غزة، استياء وموجة غضب بين المواطنين الراغبين في أداء العمرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها القطاع جراء الحصار.

وأعلنت جمعية شركات الحج والعمرة بغزة، تسعيرة العمرة لهذا العام والتي قدرت بـ 1270 ديناراً.

وقال رئيس الجمعية عوض أبو مذكور:" إنه تم الاتفاق مع السعودية ومصر على تسيير رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر مارس القادم وحتى منتصف شهر رمضان المبارك بواقع فوج كل أسبوع".

وأضاف في حديث لـ"الرأي": "سعر البرنامج يشمل برنامج الرحلة كاملاً من معبر رفح حتى العودة إليه، دون رسوم المعبر الفلسطيني ولأول ثلاث رحلات من شهر شعبان هو 1270 دينار أردني".

وبين أن برنامج رحلة العمرة سيكون عبارة عن 15 يوماً و14 ليلة، سيبدأ بالسفر من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم الإقلاع من مطار القاهرة والهبوط في مطار المدينة المنورة.

استياء كبير

الإعلان عن التسعيرة، أثار حالة من الاستياء الواضح بين المواطنين، وقال الدكتور عبد الفتاح عبد ربه:" إن العمرة المنطلقة من قطاع غزة إلى الأراضي الحجازية تكلف الآن 1270 دينارا أردنيا .. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم."

من جهتها قالت د. تهاني أبو غالي:" العمرة بـ11270 دينار..ليش هيك كثير جداً والله".

بينما علق الصحفي يحي اليعقوبي قائلاً:" 1270 دينارًا، مبلغ يفوق إمكانيات الناس في غزة، الغريب أن وفدًا من وزارة الأوقاف برام الله وشركات الحج والعمرة زارتا مصر للتفاوض حول تسعيرة النقل البري والجوي، وكان يفترض الضغط للعودة بسعرٍ يناسب المواطن، ولا يناسب الجهات الثلاث".

وتابع: "عندما يكون المبلغ هكذا، سيكون هناك عزوفًا كبيرًا عن أداء المناسك، ولو كان نفس الشيء ينحسب على كافة البلدان، فإنَّ المقصد سيكون واضحًا بإبعاد الناس عن هذه الشعيرة".

الوزارة..بذلنا جهود كبيرة

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، وعقب حالة الاستياء الكيرة، أصدرت تصريحاً صحفياً حول التسعيرة الجديدة لموسم العمرة 1443/ 2022.

وقالت الوزارة ": إن لجنة الحج عقدت لقاءً مع مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة لمناقشة تسعيرة العمرة لهذا الموسم وتحليلها، حيث بذلت الوزارة والجمعية جهودًا كبيرةً مع كافة الجهات خلال تواجدها في مصر للوصول إلى أفضل وأقل تسعير للعمرة".

وبينت أن تسعيرة برنامج العمرة بلغت (1270) ديناراً أردنياً، تشمل: "تأشيرة العمرة، والنقل البرى والجوي، والسكن في مكة والمدينة، والحجر الصحي، وفحص كورونا ( b c r )، والإعاشة فترة برنامج العمرة".

وأوضحت الوزارة في بيانها تسعيرة العمرة والتي تشمل 170 دينار رسوم تأشيرة العمرة، وتأمين وخدمات أرضية والنقل داخل السعودية، و369 دينار رسوم النقل البري من معبر رفح حتى مطار القاهرة ذهاباً وإياباً، شامل رسوم المعابر ونقل العفش ما يعادل (520 دولار، و334 دينار تذكرة الطائرة ما يعادل (470 دولار).

كما تشمل التسعيرة 65 دينار رسوم السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة 10 أيام، بالإضافة الى 140 دينار رسوم الحجر الصحي مدة 5 أيام شامل فحص BCR، بالمملكة العربية السعودية، و50 دينار إعاشة (وجبات على مدار برنامج العمرة)، وأيضاً 50 دينار بدل أتعاب شركة الحج والعمرة.

وتشمل التسعيرة أيضاً حسب الوزارة 15 دينار رسوم إداري شركة الحج والعمرة، و6 دينار رسوم نقل المعتمر الى معبر رفح، و5 دينار رسوم جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، و5 دينار رسوم وزارة الأوقاف، و15 دينار) رسوم فحص PCR عند العودة، وايضاً 15 رسوم طوارئ.