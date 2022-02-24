الاحتلال يواصل عزل الأسير العارضة في ظروف قاسية

الضفة الغربية- الرأي

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، إن الأسير محمود العارضة محتجز في زنزانة عزل انفرادية وكل شيء ممنوع عنه، حتى قصاصة الورق وقلم الرصاص والكتب والراديو وكافة الأجهزة الكهربائية، وتحرمه إدارة مصلحة السجون من الزيارات وإدخال الملابس، ولديه فرشة وغطاء رديئين لم يتم تنظيفهما منذ زمن طويل وفي مساحة ضيقة جدا ومتسخة للغاية.

وأضاف المحامي عجوة، وفق بيان للهيئة اليوم الخميس، أنه يتم إجراء عمليات تفتيش في الغرفة على مدار الساعة، ولا يسمح له بالخروج للفورة إلا لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم.

ويدخل الأسير محمود عبد الله علي عارضة (46 عاماً) من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء، عامه السادس والعشرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها قالت مؤسسة مهـجـة الـقـدس للشهداء والأسرى والجرحى إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير العارضة بتاريخ 21/09/1996م، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى خمسة عشر عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، والمشاركة في عمليات للمقاومة أدت لمقتل جنود للاحتلال.

ولفتت مهجة القدس إلى أن هذا ليس الاعتقال الأول حيث اعتقل في العام 1992م وأمضى 41 شهراً في سجون الاحتلال، وقد ولد بتاريخ 08/11/1975م، وهو أعزب.

والأسير محمود العارضة هو واحد من أبطال سجن جلبوع الستة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من السجن بتاريخ 06/09/2021م، عبر حفر نفق.

في حين أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير العارضة بتاريخ 10/09/2021م في مدينة الناصرة في الداخل المحتل، حيث كان برفقة الأسير يعقوب قادري، وفي اليوم التالي أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين محمد قاسم عارضة، والأسير زكريا زبيدي، لتعود وتعتقل آخر أسيرين من عملية نفق الحرية وهما أيهم كممجي ويعقوب انفيعات من جنين.