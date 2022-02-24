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التعليم تُنفّذ فعاليات مدرسية حول الاستخدام الأمثل للإنترنت

24 شباط / فبراير 2022 11:42

التعليم تُنفّذ فعاليات مدرسية حول الاستخدام الأمثل للإنترنت
التعليم تُنفّذ فعاليات مدرسية حول الاستخدام الأمثل للإنترنت

غزة- الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة خلال الأسبوع الحالي نشاطات وفعاليات مدرسية ركّزت على توعية طلبة المدارس بالاستخدام الأمثل للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت النشاطات تنفيذ حصص صفية وتفعيل الإذاعة المدرسية وتصميم البوسترات والمطويات وعقد ندوات ومسابقات ومسرحيات واستضافة أولياء أمور وشخصيات أكاديمية ودعاة.


وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم لدى طلبة المدارس والذي تُطلقه الوزارة ويستمر طيلة العام الدراسي الحالي.


يشار إلى أن البرنامج يُركز على تعزيز قيمة واحدة كل أسبوع، تكون ضمن مجال القيم الإسلامية والأخلاقية والسلوكية والوطنية والاجتماعية.


كما جاءت هذه النشاطات ضمن مشاركة وزارة التعليم في الحملة الوطنية لمجابهة الإدمان على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وهي مبادرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي.

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