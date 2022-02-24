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11 وفاة و1772 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

24 شباط / فبراير 2022 11:44

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 وفاة و1772 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و5147 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة في فلسطين.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، إن 6 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في بيت لحم، وأخرى في رام الله والبيرة، وحالتان في طولكرم، وحالة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 42، قلقيلية 22، سلفيت 12، جنين 43، نابلس 57، بيت لحم 22، رام الله والبيرة 74، ضواحي القدس 8، الخليل 35، طوباس 5، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 659، مدينة القدس 790".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 61، قلقيلية 30، سلفيت 13، جنين 71، نابلس 62، بيت لحم 43، رام الله والبيرة 120، ضواحي القدس 16، الخليل 180، طوباس 16، أريحا والأغوار 35، قطاع غزة 3400، مدينة القدس 1100".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.    

ولفتت إلى وجود 104 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 237، بينهم 36 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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