المالية: صرف طلبات مصاريف الجنازة للموظفين الأحد

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، عن صرف طلبات مصاريف الجنازة التي تقدم بها الموظفون عبر التسجيل الإلكتروني، خلال شهري أبريل ومايو لعام 2021، وذلك يوم الأحد القادم.

وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف هذه الطلبات بعد اعتمادها من اللجنة المختصة وفقاً للمعايير المعمول بها، مشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 126 مستفيد، بمبلغ إجمالي 98,328 شيقل.

وذكرت أن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فايروس كورونا.

وبينت الوزارة، أنه سيتم العمل على جدولة الكشوفات الإلكترونية المتبقية، وصرفها وفق الإمكانيات المالية المتاحة.