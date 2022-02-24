الاحتلال يعتقل موظفا بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مسؤول لجنة الصدقات في الأوقاف الإسلامية خضر أبو هدوان من المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو وهدان بعد إجباره على إغلاق مقر لجنة الصدقات في باب المجلس بمحيط المسجد الأقصى.