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الاحتلال يعتقل موظفا بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة

24 شباط / فبراير 2022 03:27

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مسؤول لجنة الصدقات في الأوقاف الإسلامية خضر أبو هدوان من المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو وهدان بعد إجباره على إغلاق مقر لجنة الصدقات في باب المجلس بمحيط المسجد الأقصى.

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