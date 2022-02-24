المؤسسات العلمائية بغزة تعلن انطلاق فعاليات أسبوع القدس

غزة – الرأي:

أعلنت المؤسسات العلمائية في قطاع غزة، عن انطلاق فعاليات أسبوع القدس العالمي، وذلك في الأسبوع الأخير من شهر رجب الهجري، الموافق اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي أمام مسجد الكتيبة غرب مدينة غزة.

وشارك في المؤتمر رابطة علماء فلسطين، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وملتقى دعاة فلسطين، ومجمع الخلفاء الراشدين الدعوي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين.

كما حضر المؤتمر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وجمعية ابن باز الخيرية، وملتقى علماء فلسطين، وكلية أصول الدين والشريعة والقانون ولجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية، ومؤسسة القدس الدولية.

وطالبت المؤسسات علماء الأمة في كل مكان، أن يقوموا بالدور المنوط بهم، وأن يتقدموا الصفوف، ويضاعفوا جهودهم لنصرة المسجد الأقصى وفلسطين، وخاصة المرابطين والمرابطات في باحات الأقصى.

ودعتهم إلى القيام بواجب الدعم والإسناد ودعوة الأمة لنصرة قضيتها المركزية، ودعم صمود المرابطين ودعم المجاهدين والثائرين في القدس وفلسطين، وبيان الواجب الشرعي المنوط بالأمة تجاه ذلك.

وشددت على أن التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأنها موالاة لأعداء الله، ويحرم الاستمرار بها أو تبريرها بأي سبب كان.

وقالت: "إن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من تهجير قصري وهدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين واغتصاب لممتلكاتهم في أحياء القدس وضواحيها هي جريمة تطهير عرقي مبنية على العنصرية وسرقة الحقوق، وإنها لتستوجب أن تقف الأمة جمعاء في مواجهتها والتصدي لها بكل الإمكانيات التي تزخر بها أمتنا".

وطالبت أحرار العالم والمنادين بحقوق الانسان أن يسارعوا لنصرة الحق الفلسطيني وأن يلجموا هذا العدو وأن يكونوا عند ما ينادون به من الحقوق والواجبات.

وأضافت "إننا نحن علماء فلسطين نشد على أيدي مقاومتنا البطلة، وندعو جماهير أمتنا بدعمها وإسنادها بكل ما تستطيع، لأنها تنوب عن الأمة في المحافظة على حقها المشروع في فلسطين الحبيبة".

وتابعت "ستبقى فلسطين عربية إسلامية، وستزول دولة الاحتلال وأذنابها بإذن الله تعالى، وهذا وعد الله لنا، ولن يخلف الله وعده".