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شرطة المرور تُنظم طابور أركان لضباطها وعناصرها

24 شباط / فبراير 2022 04:21

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غزة- الرأي:

نظمت دائرة شرطة مرور محافظة غزة، طابور أركان لضباط وأفراد قسم الدراجات وقسم السائقين ونقطة الساحل وقسم الأمن وقسم الإسناد وقسم الدوريات المتحركة، للتأكيد على التعليمات الصادرة من القيادة.

وحضر الطابور مدير إدارة شرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة والعقيد شادي أبو حليمة مدير شرطة مرور محافظة غزة، والمقدم ماجد قنوع مدير دائرة عمليات المرور المركزية، ورؤساء عددٍ من الأقسام ولفيف من الضباط وصف الضباط والأفراد.

وشدد العميد شحادة، خلال كلمة له، على أن فئة السائقين هم شريحة واسعة من أبناء شعبنا، ولا نسمح بأن يتجاوز أحد من عناصرنا كرامة ومكانة هذا المواطن.

وأثنى العميد شحادة على عمل شرطة مرور محافظة غزة، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة تكثيف الجهود في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المواطن واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط الحالة المرورية.

من جانبه، أكد العقيد أبو حليمة على التعليمات الصادرة من قيادة وزارة الداخلية والشرطة، فيما يخص التعامل الجيد وبحذر على الحواجز وتنظيم حركة السير وترسيخ مفهوم السلامة المرورية لدى أبناء شعبنا حفاظًا على سلامتهم من مخاطر الطريق والحوادث المرورية.

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