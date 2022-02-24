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الاحتلال يعتدي على متضامني حي الشيخ جرّاح بالقدس

24 شباط / فبراير 2022 07:08

الاحتلال يعتدي على المتضامنين في حي الشيخ جرّاح
الاحتلال يعتدي على المتضامنين في حي الشيخ جرّاح

الضفة المحتلة-الرأي:

 اعتدت قوات الاحتلال، على الأهالي والمتضامنين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ،بأن قوات الاحتلال قامت بقمع المتضامنين، كما أزالت بالقوة الخيمة التضامنية التي نصبها الأهالي في المكان.

وأوضحت تلك المصادر، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا الحي عصر اليوم بقيادة عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، وقاموا بنصب خيمة مقابل الخيمة التضامنية التي يُقيمها الأهالي.

ولفتت إلى، أن الأهالي رفعوا  العلم الفلسطيني بوجه المستوطنين وبن غفير ومن ثُمّ رفع المستوطنون "أعلام الاحتلال" لاستفزاز الأهالي.وعقب ذلك، استنفرت قوات الاحتلال بشكلٍ مُكثّف في الحي، واعتدت على الأهالي والمتضامنين معهم بالضرب وقمعتهم، ومنعتهم من رفع العلم الفلسطيني والتواجد في الحي.

وأزالت قوات الاحتلال بالقوة الخيمة التضامنية التي نصبها الأهالي في الحي، وأزالت اليافطة التي وضعها الناشط المقدسي محمد أبو الحمص خلف مكتبه الرمزي، علما بأن الاحتلال أزالها عدّة مرّات وأعاد الناشط نصبها رغم الاعتداءات التي يتعرّض لها.

وكانت صدرت عدة دعوات مقدسية للتواجد في حي الشيخ جراح بشكلٍ مُكثّف؛ لإسناد العائلات التي تتعرض بشكلٍ يومي لاعتداءات واستفزازات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.

وتُسيطر حالة من التوتر على حي الشيخ جراح منذ 12 يومًا على التوالي، عقب إقامة "بن غفير" مكتبًا له في أرض عائلة سالم بزعم توفير الحماية للمستوطنين.

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