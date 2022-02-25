برشلونة يدمر نابولي برباعية ويتأهل لدور الـ 16 فى الدوري الأوروبي

تأهل فريق برشلونة إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي بعدما حقق فوزاً عريضاَ على حساب نابولي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 للموسم الجاري 2021-2022.

سجل أهداف المباراة كل من جوردي ألبا، فرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه في الدقائق 8، 13، 45، على التوالى لصالح فريق برشلونة، بينما جاء هدفي نابولي في الدقيقتين 23، و87 عن طريق انسيني من ضربة جزاء، وبوليتانو.

وانتهت مباراة برشلونة أمام نابولي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي، بالتعادل 1-1 على ملعب "كامب نو" يوم الخميس الماضي.



ومن المقرر أن تقام قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي ظهر الجمعة بمشاركة كل الفرق التي استطاعت الفوز بمجموع المباراتين في مباريات دور خروج المغلوب.





وخاض فريق برشلونة مباراة نابولي بمعنويات مرتفعة، بعد الرباعية التي أمطر بها شباك فالنسيا في المباراة التي جمعت الطرفين يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإسباني، ليقفز إلي المركز الرابع برصيد 42 نقطة وبفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس.



وجاء تشكيل نابولي كالتالي..

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، كوليبالي، ماريو روي.

خط الوسط الدفاعي: ديما، فابيان رويز.

خط الوسط الهجومي: إنسيني، زيلينسكي، إيلماس.

خط الهجوم: أوسيمين.

البدلاء: أوسبينا، إيداشياك، خوان جيسوس، ميرتينز، بوليتانو، غلام، أوناس، بيتانيا، زانولي.

وجاء تشكيل برشلونة ضد نابولي كالتالي..



حراسة المرمى: تير شتيجن.



خط الدفاع: ديست، بيكيه، أراخو، ألبا.



خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري.



خط الهجوم: أداما تراوري، فيران توريس، أوباميانج.



البدلاء: نيتو، تيناس، ريكي بويج، ديمبلي، برايثوايت، نيكو جونزاليس، لوك دي يونج، مينجويزا، إريك جارسيا، جافي.

ولم تشهد قائمة برشلونة ضد نابولي على تواجد الهولندي ممفيس ديباي والفرنسي كليمونت لينجليت رغم عودتهما للمران الجماعي اليومين الماضيين، خوفًا من المخاطرة بهما وتعرضهما لانتكاسة جديدة، وسيتم الاعتماد عليهما أمام أتلتيك بيلباو يوم الاحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الليجا.