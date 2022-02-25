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أخبار » الأسرة و المجتمع

تعرفي على طرق علاج سوء التغذية لدى طفلك

25 شباط / فبراير 2022 05:52

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سوء التغذية لدى الأطفال من الأشياء التي يجب أن تهتم بها الأم، لأن عدم إعطاء الطفل للعناصر الغذائية التي يحتاجها في اليوم تتسبب في تعرض الطفل للعديد من المشاكل الصحية في الكبر. 
 
ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" الطبي، أوضح أن عدم اعتياد الطفل على تناول الطعام الصحي والمفيد والغني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وخاصة في مرحلة البناء تعد من أبرز الأسباب المؤدية لسوء التغذية لدي الأطفال، وأيضا قد تكون مؤشر لإصابته بديدان وفطريات بالمعدة. 
 
كما أشار التقرير، أن سوء التغذية عند الأطفال يعد من أبرز الأسباب المؤدية لإصابته بنقص نسبة الحديد بالجسم  والتي تتسبب في تعرضه بالأنيميا،  والكساح في العظام، وتكسير الأظافر وسقوط الشعر،   وقلة الوزن، وأيضا عدم القدرة على التركيز نتيجة لنقص العناصر المهمة للجسم.
 
وأكد التقرير علي ضرورة الكشف على الطفل والتأكد أنهم غير مصاب بالديدان، ففي حالة الإصابة يجب علاجه من قبل الطبيب، وفي حالة عدم الإصابة فيجب إمداد بالطعام الصحي والمفيد، ومنه: 
-وضع المكسرات في النظام الغذائي للطفل. 
-الحليب ومشتقاته من أهم الحيل الغذائية. 
-تناول البروتين الحيواني من اللحوم والدجاج والأسماك. 
-العسل. 
-البيض. 
-الفواكه. 
-الخضراوات. 
 

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