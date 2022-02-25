الحية: شعبنا يشكل أيقونة المقاومة في وجه الاحتلال

وكالات-الرأي:

أكد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن شعبنا الفلسطيني في كل مكان يشكل أيقونة مواجهة ومقاومة في وجه الاحتلال، مبينًا أن ‏العمل القومي الفردي يشكل مصدر قلق للاحتلال ويرعبه.

وقال الحية في لقاء عبر فضائية فلسطين اليوم، إن ‏ما يجري اليوم في القدس من انتهاكات بحق المقدسيين هو مسرح لعودة سيف قدس ثانية وثالثة، موجهًا التحية للمرابطين في القدس والأقصى والمقاومين في الضفة الغربية.

وأوضح أن حركة حماس والفصائل كافة تعتبر القدس خطًا أحمرَ، مشيرًا إلى أن ‏التنسيق الأمني هو الخنجر المسموم في قلب وظهر الشعب الفلسطيني.

وأشار الحية إلى أن ‏الاحتلال يتعامل مع ملف تبادل الأسرى تعاملاً إعلامياً وانتخابياً وليس جاداً في هذا الملف، مؤكدًا جدية حماس في إبرام صفقة تبادل أسرى.

وأضاف أن ‏الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل يناضل لأجل الحفاظ على هويته العربية وكشف زيف الاحتلال.