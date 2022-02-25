جبارين يهنئ الأسيرين المحررين القواسمي وأبو هواش بالحرية

وكالات-الرأي:

هنأ عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين الأسيرين المحرَّرين مقداد القواسمي وهشام أبو هواش بالإفراج عنهما من سجون الاحتلال، بعد انتزاعهما انتصارًا مشرّفًا في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، وفرض إرادتهما ضد ما يسمَّى "الاعتقال الإداري" الظالم.

وقال جبارين إنَّ الإفراج عن الأسيرين القواسمي وأبو هواش يثبت أنَّ أصحاب القضايا العادلة منتصرون، طال الزمان أم قصر، وأنَّ المحتل يبقى عاجزاً أمام إرادة شعب يؤمن بحقّه في الحرية والكرامة، ويتشبّث بهما بالرّغم من كلّ الابتلاءات التي يتعرَّض لها.

وبعث بالتحية إلى البطلين الأسيرين المحرَّريْن، مثمنا تضحياتهما الكبيرة التي ألهمت أبناء شعبنا، وجذّرت في نفوسه حتمية الانتصار الشّامل على الاحتلال، ونحيّي أهليهما ومحبّيهما والمتضامنين معهما من الأحرار في الداخل والخارج، الذين وقفوا وقفة عزّ مع الأسيرين في معركتهما، حتّى تحقّقت لهما الحرية على أرض الوطن.

وأوضح جبارين أن حرية الأسيرين تمثّل بارقة أمل على طريق تحرّر أسرانا كافة من سجون الاحتلال، وستبقى المقاومة على عهدها مع أبطالها البواسل بالحريّة القريبة، شاء الاحتلال أم أبى.

ونبه بأنّ الاحتلال لن يحلم برؤية أسراه الموجودين في قبضة المقاومة، حتّى ينال أسرانا حريتهم الكاملة، يرون ذلك بعيداً ونراه قريباً، بإذن الله.