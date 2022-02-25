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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة المحتلة

25 شباط / فبراير 2022 01:23

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، 8 مواطنين من الضفة بينهم فتاة.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم فتاة، وهم: جبر خليل شجاعية، وعاصم حمادنة، وإنشاد حمادنة، والفتاة إنشاء حمادنة، من رام الله المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد محسن، عقب اقتحام البلدة واندلاع مواجهات مع الجنود، في القدس المحتلة.

كما اعتقل الاحتلال مواطنين اثنين من مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، وهما مكرم بنورة (65 عاما)، وعلاء بنورة، (45 عاما)، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ساهر ماهر أبو عيشة، من منزله في منطقة أبو رمان، كما داهمت عدة منازل بالحي وفتشتها.

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