أطعمة تزيد فرص إصابتك بالإمساك



هل تعاني من الإصابة بالإمساك؟..إذا عليك التعرف علي الأطعمة التي تسعي لتناولها، لأن بعض الأطعمة تزيد من فرص إصابتك بالإمساك بالرغم من فوائدها الكثيرة، والقيم الغذائية لها، فبعض الأطعمة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، ولكنها تتسبب في بطيء حركة الأمعاء والهضم وتزيد من فرص إصابتك بالإمساك.



وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع "the healthy"، أبرز وأهم الأطعمة التي تزيد من فرص إصابتك بالإمساك، ومنها:

-الحليب ومشتقاته:

بالرغم من أنها أطعمة مهمة وصحية وغنية بالكالسيوم والبروتين إلا أنها تتسبب في إبطاء عملية الهضم والتعرض للغازات والانتفاخ، وتزيد من فرص إصابتك بالإمساك، ولذا عليك التقليل من هذه الأطعمة كالزبادي والأجبان والحليب.

-الموز:

يحتوي علي نسبة من النشا المسببة للإصابة بالإمساك، ولذا إذا كنت من الأشخاص المعرضون للإصابة بالإمساك فيمكنك تناول 2 ثمرة من الموز في الأسبوع.

-اللحوم الحمراء:

تحتوي علي نسبة عالية من عنصر الحديد، ولذا تعرض المعدة لحدوث اضطرابات شديدة في المعدة وحدوث صعوبة في هضم الطعام، ولذا تزيد من فرص تعرضك للإصابة بالإمساك.

-أطعمة غنية بالجلوتين وأشهرها القمح:

الأطعمة الغنية بالجلوتين تتسبب في حدوث بطيء في حركة الأمعاء، وتعرضك لحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، ولذا عليك التقليل من تناول القمح والأطعمة المصنوعة منه للحد من الإصابة بالإمساك.