وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة وشديدة البرودة وسقوط زخات من الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يسهل على المستخدمين البحث عن الرسائل وكالة الرأي الفلسطينية كيفية معرفة الوقت الذى تقضيه على فيس بوك والتحكم به وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق لإصلاح هاتف أيفون البطىء وتشغيله بشكل أسرع وكالة الرأي الفلسطينية طرق للحصول على جرعتك اليومية من الكالسيوم إذا كنت لا تشرب الحليب وكالة الرأي الفلسطينية لو عندك نقص فى فيتامين د.. 3 حاجات لازم تعملها وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة تزيد فرص إصابتك بالإمساك وكالة الرأي الفلسطينية 3 مباريات بالدرجة الثانية اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية هالاند يحدد موعد “رده النهائي” على ريال مدريد وبرشلونة وكالة الرأي الفلسطينية يوفنتوس يبحث عن استعادة الانتصارات أمام إمبولي بالدوري الإيطالي
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

5 طرق لإصلاح هاتف أيفون البطىء وتشغيله بشكل أسرع

26 شباط / فبراير 2022 08:27

11
11


قد تلاحظ بعد فترة من استخدام هاتف أيفون، أنه يعمل بشكل أبطأ مما كان عليه عندما أخرجته من الصندوق لأول مرة، قد يرجع ذلك إلى العديد من الأسباب التي تجعل جهاز أيفون بطىء، والتي يمكنك إصلاحها وإعادة هاتفك إلى سرعته الأولى، والتي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

أعد تشغيل هاتف أيفون

من الجيد دائمًا تحديث نظام التشغيل الخاص بهاتف أيفون نظرًا لأن تحديثات iOS غالبًا ما تتضمن تصحيحات أمان مهمة، ولكن بنفس القدر من الأهمية، فإنها تتضمن أحيانًا تعديلات في الأداء يمكن أن تجعل هاتفك أسرع قليلاً أو تدير عمر البطارية بشكل أفضل.

قم بتحديث تطبيقات أيفون

لا يحدث المطورون فقط التطبيقات لمنحهم ميزات جديدة وإصلاح الأخطاء، بل يفعلون ذلك أيضًا لتحسين أدائهم، ولهذا السبب يجب عليك دائمًا تحديثهم.

قم بإزالة التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا

يمكن للتطبيقات أن تبطئ جهاز أيفون الخاص بك بطريقتين مختلفتين، أولاً، إذا نفدت سعة التخزين لديك، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء هاتفك، ثانيًا، يمكن للتطبيقات التي نادرًا ما يتم استخدامها والتي تعمل في الخلفية أن تشغل هاتفك أيضًا، لذلك في إزالتها الحل.

امسح ذاكرة التخزين المؤقت

يمكن للمتصفح المدمج والتطبيقات الأخرى أن تؤدي أيضًا إلى تعثر نظامك، فعلى سبيل المثال، يحتفظ Safari بذاكرة تخزين مؤقت لصفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا بالإضافة إلى ملفات تعريف الارتباط ومعلومات تسجيل الدخول وبيانات أخرى.
 تساعدك هذه في الحصول على تجربة تصفح ويب سلسة، ولكن عندما تصبح ذاكرة التخزين المؤقت كبيرة جدًا، يمكن أن تبطئ هاتفك، لذلك تخلص منها.

امسح هاتفك من البرامج الضارة

على الرغم من أنه نادر الحدوث، يمكن أن يصاب جهاز أيفون الخاص بك ببرامج ضارة، وتزداد فرص الإصابة بالبرامج الضارة بشكل طفيف عند قيامك بكسر حماية جهازك وتثبيت التطبيقات من مواقع غير رسمية.
وتشمل العلامات التي تشير إلى إصابة هاتفك ببرامج ضارة بطارية سريعة الاستنزاف، وارتفاع درجة الحرارة، وتطبيقات غير مفسرة، وزيادة في استهلاك البيانات.
 
يمكنك للتخلص من البرامج الضارة على أيفون محاولة إعادة تشغيله أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت وسجل المتصفح أو إجراء إعادة ضبط المصنع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟