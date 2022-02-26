الطقس: أجواء غائمة وشديدة البرودة وسقوط زخات من الأمطار

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا إلى دافئ نسبي، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج