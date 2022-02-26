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الاحتلال يخطر عائلة في جبل المكبر بهدم منزلها

26 شباط / فبراير 2022 08:49

القدس المحتلة - الرأي:

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، عائلة إياد أبو سنينة في جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة بهدم منزلها، بحجة عدم الترخيص.

وقالت مصادر مقدسية، إن بلدية الاحتلال أخطرت عائلة أبو سنينة بهدم منزلها ذاتيًا، وبدأت العائلة فعليا بإفراغ محتويات المنزل الذي ستهدمه ذاتيّا، تجنبا لتغريمها تكاليف الهدم.

وقال أبو سنينة: "نتعرض اليوم لثاني عملية تهجير قسري، المرة الأولى تم تهجيرنا بعد هدم منزلنا في راس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في شهر أيار 2015، وتم تغريمنا بعشرات آلاف الشواقل كوننا رفضنا هدمه ذاتيا، وهذه المرة الثانية حيث سنضطر على هدم منزلنا ذاتيا تجنبا للغرامات العالية التي تفرضها بلدية الاحتلال".

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