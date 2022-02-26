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إصابة مواطنين برصاص مستوطن شمال القدس

26 شباط / فبراير 2022 08:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي:

أصيب مواطنان، مساء أمس الجمعة، بعد أن أطلق عليهما مستوطن الرصاص قرب حاجز حزما العسكري شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشقيقين محمد وجواد أبو خديجة في الثلاثينيات من عمرهما من مخيم شعفاط، أصيبا ووصفت إصابتهما بالمتوسطة، بعد أن أطلق مستوطن الرصاص مباشرة نحوهما قرب الحاجز.

وأوضحت أن الشقيقين كانا في مركبتهما مع طفل جواد متجهين نحو الرام، وتعرضوا لحادث سير مع مستوطن قرب الحاجز، ونزل المستوطن من مركبته وأطلق النار مباشرة تجاه الشقيقين، ما أدى إلى إصابة محمد في البطن، وجواد في القدم، ونقلا إلى أحد مستشفيات القدس.

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