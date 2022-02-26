الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله

رام الله – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد عفانة من حي الماصيون، ونور الدبور من مخيم الأمعري، وذلك عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.