6 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قال مكتب إعلام الأسرى إن ستة أسرى دخلوا اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

وأوضح ان الأسرى هم: الأسير الجريح رامي محمد نور (43 عاما)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/02/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير محمد عبد الكريم سليمان القاضي (42 عامًا)، من سكان محافظة رفح جنوب قطاع غزة، يدخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/02/2015م، وهو محكوم بالسجن 10 أعوام.

والأسير إبراهيم حسن محمود اغبارية (57 عامًا)، من سكان أم الفحم في الداخل المحتل، يدخل عامه 31 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/02/1992م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات بالإضافة إلى 16 عامًا.

والأسير محمد سعيد حسن محمود اغبارية (53 عامًا)، من سكان أم الفحم في الداخل المحتل، يدخل عامه 31 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/02/1992م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات بالإضافة إلى 16 عامًا.

والأسير محمد توفيق سليمان جبارين (71 عامًا)، من سكان أم الفحم في الداخل المحتل، يدخل عامه 31 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/02/1992م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات بالإضافة إلى 16 عامًا.

والأسير أشرف نظمي محمد القيسي (38 عامًا)، من سكان محافظة باقة الغربية في الداخل المحتل، يدخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/02/2005م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بالإضافة إلى 20 عامًا.