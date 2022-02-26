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توتر شديد يسود السجون والأسرى يرفضون "الفحص الأمني"

26 شباط / فبراير 2022 12:44

غزة - الرأي:

قال نادي الأسير إن حالة من التوتر الشديد تسود كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد رفض الأسرى إجراء ما يسمى "الفحص الأمني".

وأكد النادي اليوم السبت، أن خطوة الأسرى جزء أساسي من خطواتهم النضالية المستمرة منذ 21 يوماً، رفضاً للهجمة الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون بحقهم.

وذكر أن ذروة خطوات الأسرى النضالية ستكون الثلاثاء المقبل، علمًا أنه وحتّى الآن لا توجد ردود جدّية من قبل إدارة السّجون على مطالبهم.

وبين النادي أن أبرز مطالب الأسرى وقف إجراءات مصلحة السجون الهادفة إلى سلبهم منجزاتهم، ومنها ما أعلنت عنه من قيود جديدة على كيفية خروجهم إلى ساحة السّجن (الفورة)، من حيث المدة، وأعداد الأسرى.

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